Inter entschied das umkämpfte Spiel in Bologna für sich

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Inter Mailand marschiert nach einem Arbeitssieg beim FC Bologna weiter in Richtung Meisterschaft in der italienischen Serie A. Das Team von Simone Inzaghi gewann in Bologna mit 1:0 (1:0) und hat nach dem bereits 13. Pflichtspielerfolg des Jahres zumindest bis Sonntag 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Juventus Turin. Der erste Scudetto seit 2021 ist den Lombarden kaum noch zu nehmen.

Der ehemalige Kölner Yann Bisseck sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den entscheidenden Treffer (37.). Die mit nur 13 Gegentoren beste Abwehr der Serie A hielt auch gegen das Überraschungsteam aus Bologna dicht. Für Inter geht es am Mittwoch (21.00) bei Atletico Madrid um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel gewannen die Italiener im heimischen San Siro mit 1:0.

