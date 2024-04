Er kam, sah und... legte sehenswert mit der Ferse vor beim Treffer von Davide Frattesi in Udinese in der fünften (!) Minute der Nachspielzeit für Inter Mailand: Marko Arnautović. Der 34-jährige Wiener war am Montagabend in der 81. Minute für Marcus Thuram eingewechselt worden und brachte bei seinem Comeback nach einer Muskelverletzung somit das 2:1-Siegtor auf den Weg - siehe auch nachfolgendes VIDEO beim entscheidenden Tor.

Per Fersler zum Luckypunch für Inter

Wenige Tage vor seinem 35. Wiegenfest (am 19. April) feierte der 111-malige ÖFB-Teamstürmer, der verletzungsbedingt zwei Spiele in der Serie A pausierte, damit ein gelungenes Comeback. Inter liegt in der Tabelle der Serie A sieben Runden vor Saisonende 14 Zähler vor Lokalrivale AC Milan an der Spitze.

Udinese lag nach einem Treffer von Lazar Samardzic (40.) zur Pause voran, Hakan Calhanoglu glich zehn Minuten nach Seitenwechsel per Elfmeter (55.) aus. Die Nerazzurri fanden dann lange kein probatesMittel gegen den Abwehrriegel des abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten. Auch der eingewechselte Arnautović setzte zunächst keine Akzente, ehe der Routinier das 2:1 einleitete. Lautaro Martinez traf nach einem Fersler des Wieners die Stange, Frattesi staubte ab.

Der ÖFB-Teamstürmer zog sich vor fast exakt einem Monat im Spiel gegen Bologna eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

un gol rabbioso, che rappresenta bene l'intera stagione della ⭐🇮🇹⭐ #secondastella : sassata di #lautaro stampata sul palo ma #frattesi l'appoggia in rete. ho urlato di gioia dopo l'ennesima partita giocata contro un pullman davanti alla porta. Grazie ragazzi.!!.#UdineseInter pic.twitter.com/E804eYJ5cs — Inter Club Bitcoin (@btcfcimclub) April 8, 2024

Fotocredit: IMAGO/Buzzi