Claudio Ranieri macht Schluss

Erst führte Claudio Ranieri Cagliari Calcio in der Serie A zum Klassenerhalt, nun verkündete er seinen vorzeitigen Abschied zum Saisonende. "Nach dem Aufstieg und nun dem Klassenerhalt habe ich beschlossen, das Richtige zu tun, nämlich jetzt zu gehen. Ich gehe ungern, es ist eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, dass ich als positiver Mensch in Erinnerung bleibe", sagte der 72-Jährige in einer Videobotschaft.

Er werde künftig keinen Klub mehr übernehmen, fügte der Italiener an. Es wird aber bereits spekuliert, dass Ranieri nach der EM eine Nationalmannschaft übernehmen könnte. Sein Vertrag in Cagliari wäre bis 2025 gelaufen.

Ranieri hatte Cagliari im Januar 2023 zum zweiten Mal übernommen und von Platz 14 der Serie B nach oben geführt. Seinen größten Erfolg hatte er 2016 gefeiert, als er mit Leicester City in England sensationell Meister wurde.

