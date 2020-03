Sportwetten: FC Bayern klarer Favorit auf Schalke

Details Montag, 02. März 2020 14:05

Rekordgewinner Bayern München ist am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ARD) beim Ligakonkurrenten Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals klarer Favorit. Mit einer Quote von 1,30 sind die Münchner bei bwin erster Anwärter auf das Erreichen des Halbfinals. Jetzt Fußballreise buchen!

Pokal: Bayern München klarer Favorit gegen Schalke 04

Das 7,75-Fache zahlt der Sportwettenanbieter, wenn die Königsblauen ihre aktuelle Niederlagenserie beenden und ihren dritten Sieg im 12. DFB-Duell gegen die Bayern erzielen.

In den weiteren Bundesliga-Duellen empfängt Bayer Leverkusen (Quote 1,50) Union Berlin (Quote 5,75) als klarer Favorit, während Werder Bremen (Quote 3,80) bei Eintracht Frankfurt (Quote 1,80) als Außenseiter antritt.

Gelingt Regionalligist 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf eine erneute Pokal-Sensation, zahlt bwin das 4,60-Fache des Einsatzes zurück. Anwärter auf den Halbfinaleinzug ist allerdings ganz klar der Bundesligist (Quote 1,72).

Top-Favorit auf den Finalsieg am 23. Mai in Berlin ist Titelverteidiger FC Bayern (Quote 1,65) vor Leverkusen (Quote 5,50). Frankfurt, Pokalsieger von 2018, folgt mit Quote 9,00 vor Schalke (Quote 11,00).

SID

