Nationalspieler Luca Waldschmidt wird die eNationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im "eFriendly" gegen Norwegen in der Fußball-Simulation FIFA 20 zum Sieg führen. Der Sportwettenanbieter bwin sieht das deutsche Quartett mit U21-Nationalspieler Tim Handwerker, eNationalspieler Lukas "Sakul" Vonderheide und Greta Stegemann als klare Favoriten (Quote 1,40). Das zweite eFriendly in Zeiten der Coronakrise findet am Dienstag (ab 18.30 Uhr) statt.

FIFA 20: Waldschmidt bei eNationalmannschaft dabei

Die vier Einzelspiele werden unter anderem auf dem Youtube-Kanal des DFB, ran.de sowie esports.com übertragen. Das erste Länderspiel gegen Spanien hatte die DFB-Auswahl mit 4:7 verloren.

SID