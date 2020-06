Die seit nahezu 30 Jahren von der DFB-Stiftung Egidius Braun durchgeführten Ferienfreizeiten für jugendliche Fußballer finden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur virtuell statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Ferienfreizeiten finden 2020 nur virtuell statt

Auch in diesem Jahr hätten 75 Vereinsgruppen an den insgesamt 18 einwöchigen Freizeiten in Edenkoben, Grünberg, Hennef, Leipzig, Malente und in der Sportschule Schöneck teilnehmen sollen. Zudem waren erstmals zwei Sommerakademien für junge "Ehrenamtler" geplant gewesen. Jetzt wurde die Entscheidung getroffen, beide Programme nur virtuell durchzuführen.

"Alle Mannschaften, die eine Zusage hatten, werden im kommenden Jahr dabei sein. Außerdem erhalten die Teams schon jetzt 20 Trainingsbälle und Sportbekleidung, damit sie gut gerüstet sind für den Restart in den Trainings- und Spielbetrieb", sagte DFB-Vizepräsident Dirk Janotta, der geschäftsführende Vorsitzende der DFB-Stiftung Egidius Braun.

SID