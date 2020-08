Oliver Bierhoff hat den deutschen Trainern, ihren Mannschaften und den deutschen Nationalspielern zum Einzug ins Halbfinale der Champions League in Lissabon gratuliert. "Sie haben schon jetzt Großartiges geleistet", sagte der Direktor der deutschen Nationalmannschaften und der DFB-Akademie.

Bierhoff lobt die deutschen Trainer, Spieler und Klubs

In Hansi Flick (Bayern München), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Thomas Tuchel (Paris St. Germain) stehen erstmals in der Geschichte drei Trainer aus einem Land mit ihren Klubs in der Runde der letzten Vier eines Europapokal-Wettbewerbs. "Es ist ein wunderbarer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball", sagte Bierhoff.

Zugleich betonte Bierhoff die Vorteile des Modus beim Final-8-Turnier mit jeweils nur einem K.o.-Spiel. "Der aktuelle Turniermodus in der Champions League ähnelt sehr den K.o.-Runden einer EM oder WM - diese Erfahrung können die Spieler auch bei der Nationalmannschaft einbringen. Das wird uns auf unserem Weg zurück an die Weltspitze zusätzlich helfen."

SID