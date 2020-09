Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in das erste Länderspiel nach der fast zehnmonatigen Pause. Im Duell gegen Spanien am Donnerstag in Stuttgart (20.45 Uhr/ZDF) tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit einer Sieg-Quote von 2,45 an. Das Team von Luis Enrique wird mit einer Quote von 2,9 jedoch nur wenig schlechter gehandelt.

Die Deutschen gehen als Favorit in die Partie

Sollte Deutschland die zweite Auflage der Nations League gewinnen, zahlt bwin das 7,5-Fache des Einsatzes. Die besten Chancen haben laut den Buchmachern jedoch Weltmeister Frankreich (5,50), Belgien (6,00) und England (6,50).

SID