Das DFB-Pokalspiel zwischen Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim und dem Bundesligisten SC Freiburg am Sonntagabend (18.30 Uhr/Sky) steht wohl vor der Absage. Wie die Mannheimer am Samstagnachmittag bekannt gaben, wurden zwei Personen bei der Testreihe am Freitag positiv auf COVID-19 getestet.

Drittligist Waldhof Mannheim vermeldet zwei Coronafälle

Laut Vereinsangaben befinden sich die gesamte Mannschaft, der Trainerstab sowie einige Mitarbeiter des Vereins derzeit in häuslicher Quarantäne. Alle Personen seien symptomfrei.

Die Waldhof-Verantwortlichen seien mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem zuständigen Gesundheitsamt "in die Abstimmung gegangen, um die weitere Vorgehensweise hinsichtlich des morgigen DFB-Pokalspiels gegen den SC Freiburg abzustimmen."

SID