Der sonst so zurückhaltende Lucien Favre ist vor dem Pflichtspielauftakt von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund in die Offensive gegangen. "Ich kann sagen: Wir wollen den Pokal gewinnen", sagte der BVB-Trainer vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Drittligisten MSV Duisburg.

Lucien Favre ist seit 2018 Trainer von Borussia Dortmund

In den vergangenen beiden Jahren war Dortmund unter Favre jeweils im Achtelfinale an Ligakonkurrent Werder Bremen gescheitert. "Es bringt nichts, zwei oder drei Runden zu schaffen und dann scheidet man doch aus", sagte Favre.

In Duisburg steht Kapitän Marco Reus nach langer Verletzungspause vor seinem Pflichtspiel-Comeback. "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Er hat seit Anfang Februar nicht mehr gespielt, hat zuletzt aber sehr gut gearbeitet", sagte Favre.

SID