DFB-Präsident Fritz Keller hat Verständnis für die Kritik am zurückliegenden Kurzstreckenflug der Nationalmannschaft. "Für alle Reiseziele, die ich in drei oder vier Stunden erreichen kann, nehme ich die Bahn. Deswegen habe ich mich geärgert, dass die Nationalmannschaft für die Strecke von Stuttgart nach Basel ins Flugzeug gestiegen ist", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) der FAZ: "Dieses Beispiel zeigt, dass im DFB noch nicht jeder die Dinge so macht und lebt, wie ich sie mir als Präsident vorstelle."

Fritz Keller zeigt Verständnis

Die DFB-Delegation war am 5. September nach dem Nations-League-Spiel gegen Spanien (1:1) mit dem Flugzeug ins nur rund 240 km entfernte Basel zur nächsten Partie gegen die Schweiz (1:1) gereist.

SID