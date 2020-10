Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine hat fünf Tage vor dem Nations-League-Duell gegen das deutsche Team große Corona-Sorgen und muss vorläufig auf sechs Spieler verzichten. Wie der ukrainische Verband mitteilte, wurden Torhüter Andrej Pjatow und Mittelfeldspieler Taras Stepanenko von Serienmeister Schachtjor Donezk positiv auf COVID-19 getestet. Deren Vereinskollegen Mikola Matwijenko, Wiktor Kowalenko, Marlos und Junior Moraes müssen deshalb ebenfalls vorerst in häusliche Quarantäne.

Auch Stammtorwart Andrej Pjatow wurde positiv getestet

Beim Länderspiel in Frankreich wird das Sextett am Mittwoch auf jeden Fall fehlen. Am Samstag in Kiew gegen Deutschland könnte zumindest das vorsorglich in Quarantäne geschickte Quartett vorbehaltlich negativer Tests wieder dabei sein. Die Ukraine gilt als Corona-Risikogebiet, die Reise des deutschen Teams wurde deshalb viel diskutiert.

"Wir werden in der Ukraine sehr vorsichtig hantieren, genauso wie hier in Köln", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir gehen davon aus, dass das von der UEFA auch auf der anderen Seite so geregelt ist."

Die positiven Fälle bei den Ukrainern hätten aber doch für einen kurzen Schockmoment gesorgt: "Bei jeder Nachricht von einem positiven Fall, denkt man erst darüber nach, was das bedeutet. Man muss ja immer mehrere Aspekte beachten. Es gibt UEFA-Vorgaben, Vorgaben des jeweiligen Landes und sogar der einzelnen Regionen", betonte der 52-Jährige.

Die deutschen Spieler müssen dank eine Ausnahmeregelung nach der Rückkehr aus der Ukraine nicht in Quarantäne, für Bierhoff war dies unabdingbar. "Für uns ist die Verantwortung den Vereinen gegenüber ganz wichtig. Dank der Ausnahmeregel können wir auch garantieren, dass unsere Spieler nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen."

SID