Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Jaroslav Silhavy verpasst wegen eines positiven Corona-Tests das Nations-League-Spiel seiner Mannschaft am Mittwoch in Schottland. Die Infektion des 58 Jahre alten Coaches und eines namentlich nicht genannten Spielers gab der nationale Verband zu Wochenbeginn nach einer Testung bekannt. Alle anderen Angehörigen des Kaders und der Delegation hingegen treten demnach am Dienstagmorgen planmäßig die Reise nach Glasgow an.

Jaroslav Silhavy positiv auf Corona getestet

Silhavy hatte bereits Anfang vergangenen Monats das erste Nations-League-Duell mit den Schotten auf eigenem Platz wegen einer drohenden Corona-Infizierung verpasst. Bei der 1:2-Niederlage waren die Tschechen mit einer Reservemannschaft angetreten, nachdem in der Vorbereitung zwei Personen aus dem Betreuerstab positiv auf Corona getestet und daraufhin die gesamte Delegation ausgetauscht worden war.

SID