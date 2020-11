Der österreichische Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat insgesamt 18 in Deutschland tätige Bundesliga-Profis für die kommenden Länderspiele nominiert. Die Österreicher, unter anderem mit David Alaba von Rekordmeister Bayern München, treffen in der Nations League auf Nordirland (15. November) und drei Tage später auf Norwegen, zuvor steht am 11. November ein Testspiel in Luxemburg auf dem Programm.

Foda nominiert 18 Bundesligaprofis für den Kader

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Foda berief im Tor Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg, in der Abwehr Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Christopher Trimmel (Union Berlin) und Alaba. Im Mittelfeld stehen Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch (beide TSG Hoffenheim), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) und Alessandro Schöpf (Schalke 04) im Aufgebot, im Angriff Michael Gregoritsch (FC Augsburg) und Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart).

SID