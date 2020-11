Bundestrainer Joachim Löw hat auf die beiden verletzungsbedingten Ausfälle von Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Thilo Kehrer von Champions-League-Finalist Paris St. Germain für die anstehenden Länderspiele reagiert und U21-Nationalspieler Ridle Baku vom VfL Wolfsburg nachnominiert.

Ridle Baku rückt ertsmals in den DFB-Kader

Die DFB-Auswahl testet zunächst am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien. In den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League am 14. November (Samstag) in Leipzig trifft die Nationalmannschaft auf die Ukraine und drei Tage später in Sevilla auf Spanien (beide 20.45 Uhr/ARD).

Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger Baku ist einer von drei Neulingen im Aufgebot des Bundestrainers, bereits am Freitag hatte Löw die Abwehrspieler Philipp Max (PSV Eindhoven) und Felix Uduokhai (FC Augsburg) erstmals seinen Kader berufen.

SID