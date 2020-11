Die schottische Fußball-Nationalmannschaft hat den zweiten Coup innerhalb von vier Tagen verpasst. Nach der gefeierten Qualifikation für die EM im kommenden Jahr verloren die Bravehearts in der Nations League in der Slowakei mit 0:1 (0:1). Bei einem Sieg wäre den Schotten der Aufstieg in die A-Liga nicht mehr zu nehmen gewesen.

Die Schotten verlieren 1:0 gegen die Slowakei

Jan Gregus (31.) sorgte in Trnava für das Tor des Tages. Ein Sieg am Mittwoch in Israel würde den von Steve Clark trainierten Schotten dennoch zum Aufstieg reichen.

Am Donnerstag hatte Schottland durch ein 5:4 im Elfmeterschießen im Play-off-Finale gegen Gastgeber Serbien die EM-Teilnahme perfekt gemacht. Seit der WM 1998 war das stolze Land nicht mehr im Konzert der Großen vertreten.

SID