Auch dank Kenan Karaman von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Türkei am fünften Nations-League-Spieltag den ersten Sieg eingefahren. Beim 3:2 (2:1) über das zuvor ungeschlagene Russland traf der 26-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:1 (26.), das Tor zum 3:1 markierte der ehemalige Frankfurter Cenk Tosun per Foulelfmeter (52.).

Die Türkei bejubelt einen Treffer gegen Russland

Für den gebürtigen Stuttgarter Karaman war es das vierte Länderspieltor. Schon am 7. Oktober hatte er beim 3:3 gegen Deutschland in Köln getroffen, vier Tage später war er auch im Hinspiel gegen Russland (1:1) erfolgreich. In der 2. Fußball-Bundesliga hat er bislang zwei Saisontore für die Fortuna erzielt.

SID