Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Island auf Jordan Henderson und Raheem Sterling verzichten. Liverpool-Kapitän Henderson laboriert an einer Prellung aus dem Belgien-Spiel (0:2) am Sonntag in Löwen, ManCity-Angreifer Sterling klagte über Wadenprobleme.

Jordan Henderson (l.) fehlt den Three Lions gegen Island

Beide Spieler kehrten mittlerweile zu ihren Klubs zurück. Englands Teammanager Gareth Southgate hat für die Partie im Wembley-Stadion noch 22 Spieler zur Verfügung.

SID