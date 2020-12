Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wird der Öffentlichkeit in der kommenden Woche seine persönliche Aufarbeitung des 0:6-Debakels in Spanien präsentieren. "Natürlich wird auch er sprechen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Freitag: "Das wird in der kommenden Woche passieren."

Löw will über Aufarbeitung des Spanien-Debakels sprechen

Auch der angeschlagene DFB-Präsident Fritz Keller, teilte der Verband während einer Videokonferenz mit, werde sich vor Weihnachten noch einmal allen Fragen stellen. Bierhoff hatte der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag seine Einschätzung der vergangenen zwei Jahre präsentiert.

SID