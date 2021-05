Abwehrspieler Dayot Upamecano vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat vor dem Pokalfinale gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky) von Trainer Julian Nagelsmann geschwärmt. "Er sagt dir nicht einfach, was du falsch gemacht hast, sondern gibt dir konkrete Hilfestellungen. Er hebt dich wirklich auf ein anderes Level und macht jeden besser. Er ist ein unglaublicher Trainer", sagte Upamecano im Gespräch mit The Athletic.

Upamecano schwärmt von Nagelsmann

Wegen Nagelsmann habe er etwa deutliche Fortschritte in der Spieleröffnung gemacht, so der Franzose: "Und er hat mir gesagt, dass ich meine Stärken im Dribbling nutzen soll, um Räume zu schaffen." In der neuen Saison kann Upamecano bei Bayern München von Nagelsmann profitieren. "Ich wusste nicht, dass er auch kommen würde, als ich mich mit Bayern einigte. Es ist lustig, wie sich alles gefügt hat", sagte Upamecano.

Einen noch größeren Einfluss auf die Karriere des 22-Jährigen hatte aber Ralf Rangnick. "Ralf war mein wichtigster Trainer. Er ist ein Professor, ein Wissenschaftler des Fußballs. Er kümmert sich um alles", sagte Upamecano: "Ich werde nie vergessen, was er für mich getan hat. Er ist eine Schlüsselfigur meiner Laufbahn, ich bin auf ewig dankbar."

SID