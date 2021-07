Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt das Pflichtspieldebüt des neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann in der ersten Runde des DFB-Pokals live. Das gab der Münchner Sender am Montag bekannt. Der Rekordpokalsieger aus München steigt bereits am Freitagabend (6. August/20.45 Uhr) beim Fünftligisten Bremer SV in die Pokalsaison ein. Auch die anderen Partien der 1. Runde wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zeitgenau angesetzt.

Die Spiele von Gladbach und Bayern laufen im Free-TV (Foto: SID)

Auch Borussia Mönchengladbach wird im Free-TV zu sehen sein, die ARD zeigt die Partie beim Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern am Montagabend (9. August/20.45) live. Am Samstag greifen acht Bundesligisten in das Spielgeschehen ein, unter anderem Vize-Meister RB Leipzig (15.30 in Sandhausen) und Borussia Dortmund (20.45 in Wiesbaden).

Zusätzlich zum Free-TV präsentiert Sport1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen mit einem Livestream auf sport1.de und Highlights der Pokalspiele ab 00.00 Uhr nach Spielschluss.

Die ARD zeigt wie gewohnt ausgewählte DFB-Pokal-Spiele im Free-TV. Pay-TV-Sender Sky übertragt alle Partien live.

SID