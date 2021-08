Die Supercup-Übertragung hat dem Privatsender Sat.1 eine noch bessere Quote beschert als der Start der Fußball-Bundesliga wenige Tage zuvor. Durchschnittlich 5,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Spitze: 6,32 Millionen) schalteten sich am Dienstagabend beim Duell zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister Bayern München (1:3) zu, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) lag bei 23,2 Prozent.

Am Freitag hatten im Schnitt 4,49 Millionen (Spitze: 5,76) das erste Ligaspiel der neuen Saison sehen wollen. Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern hatten sich 1:1 getrennt. Den Supercup übertrug parallel auch Sky im Pay-TV, das Saisoneröffnungsspiel am vergangenen Freitag war auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

SID