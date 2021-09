Der deutsche U21-Europameister Mergim Berisha wechselt zu Fenerbahce Istanbul und wird Teamkollege von Mesut Özil. Dies gab der 28-malige türkische Meister am Donnerstagabend bekannt. Der 23 Jahre alte Berisha kommt von RB Salzburg, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besaß. In Istanbul unterschrieb Berisha für vier Jahre. Wechsel in die türkische Süper Lig sind noch bis zum 8. September möglich.

Wechsel fix: Fenerbahce holt Berisha aus Salzburg (Foto: SID)

"Ich habe fast mein ganzes Fußballer-Leben beim FC Red Bull Salzburg verbracht und hier so viel lernen können. Dafür bin ich dem Klub und allen Menschen sehr dankbar. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass es Zeit für etwas Neues ist", sagte Berisha, der bereits 2008 als Kind in die RB-Jugend gewechselt war.

Türkischen Medienberichten zufolge steht Fenerbahce ebenfalls vor der Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Max Meyer. Der 25-Jährige, der nach seinem Abstecher zum 1. FC Köln vertragslos ist, sollte noch am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

SID