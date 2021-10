Antonio di Salvo muss bei seiner Premiere als neuer U21-Nationalcoach auf Lars Lukas Mai verzichten. Der Verteidiger von Werder Bremen sagte seine Teilnahme an den anstehenden EM-Qualifikationsspielen aufgrund von Adduktorenproblemen ab. Für den 21-Jährigen wurde Frederik Jäkel vom belgischen Erstligisten KV Oostende nachnominiert.

Leihspieler vom FC Bayern: Lars Lukas Mai (Foto: SID)

Die U21 trifft bei ihren ersten Auftritten nach dem Abschied des bisherigen Coaches Stefan Kuntz zunächst am Donnerstag in Paderborn auf Israel, anschließend folgt am 12. Oktober ein Duell in Szeged mit Ungarn. Mai hatte beim 3:0-Sieg von Werder gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag in der Anfangsformation gestanden und wurde in der 74. Spielminute ausgewechselt.

SID