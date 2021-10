Am Mittwochabend ging die Weltrekordserie der Italiener zu Ende. Spanien führte den Europameister teilweise vor und gewann das Halbfinale mit 2:1. Der Finalgegner der Spanier wird am Donnerstagabend ermittelt. Der Weltmeister aus Frankreich und der Weltranglisten-Führende Belgien bestreiten das zweite Halbfinale der Nations League, um den Finalgegner der Spanier zu ermitteln.

Belgien und Frankreich im Vergleich

Der Weltmeister aus Frankreich ist in wohl keinem Spiel ein Außenseiter. Gegen Belgien hatte man sich auch bei der WM 2018 im Halbfinale durchsetzen können. Doch drei Jahre später hat Belgien immer noch eine mehr als schlagkräftige Mannschaft, die ja schon länger als die „Goldene Generation" gefeiert wird, aber noch ohne internationalen Titel dasteht. Ein Sieg in der neuen Nations League wäre schon mal eine Marke, die man in Belgien mit Wohlwollen begrüßen würde. Die Stars der „Roten Teufel" kommen langsam in die Jahre und irgendein Titel sollte schon noch rausspringen. Wenn man die beiden Nationen in ihrer Spielweise vergleichen möchte, dann steht Belgien in letzter Zeit eher für spektakulären Offensiv-Fußball als die Franzosen.

Ein Romelu Lukaku hatte großen Anteil am Scudetto von Inter Mailand. Kevin De Bruyne ist bei Manchester City nach wie vor der kreative Motor im Offensivspiel und Keeper Thibaut Courtois mauserte sich bei Real Madrid zum sicheren Rückhalt. Bei Frankreich stolperte Antoine Griezmann vom FC Barcelona zurück zu Atlético Madrid und hat sich noch nicht wirklich in sein neues altes Team eingefügt. Kylian Mbappe wartet schon seit Wochen auf einen Torerfolg für PSG und wirkt mit dem Neuzugang Lionel Messi eher gehemmt. Eine Konstante im Spiel der Franzosen ist allerdings ein N´Golo Kanté. Der Chelsea-Star bringt fast immer seine Leistung und gilt als nicht mehr wegzudenken wenn es um das französische Team geht. Doch im Vergleich mit Belgien wird es auf mehr als nur einen Kanté ankommen.

Italien gegen Spanien unterlegen

Die Squadra Azzurra musste zunächst den Gegentreffer durch Ferran Torres einstecken und verlor dann auch noch Innenverteidiger Leonardo Bonucci mit Gelb-Roter Karte. Die "Roja" von Teamchef Luis Enrique führte dann den Europameister über weite Strecken der Partie vor. Kurz vor der Pause erzielte Ferran Torres dann mit seinem zweiten Treffer das 2:0 für die Spanier und sorgte dafür, dass die Aufgabe der Italiener nicht leichter wurde. Ein schneller Konter, nach einem Eckball der Spanier, führte dann zwar noch zum Anschlusstreffer Italiens, doch mehr war nicht mehr drin. Die Weltrekordserie der Italiener ist somit nach 37 ungeschlagenen Spielen gerissen. Im Vorfeld der Partie wurde Spaniens Teamchef Luis Enrique noch für seine überraschenden Einberufungen und die Nichtberücksichtigungen in der heimischen Medienlandschaft kritisiert. Doch junge Talente wie eben Ferran Torres, Gavi oder auch alte Haudegen wie Sergio Busquets gaben dem Teamchef Recht. Mit Spanien wird auch in den kommenden Jahren und Turnieren wieder zu rechnen sein. Im italienischen Lager wird man sich sicher über die Niederlage ärgern, doch die Bürde der langen Serie ungeschlagener Spiele nimmt sicher auch eine Last von Roberto Manchinis Schultern. Nur der Zeitpunkt hätte für Italien sicher ein besserer sein können.

