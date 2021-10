Die Live-Übertragung vom französischen 2:1-Sieg im Nations-League-Finale gegen Spanien in Mailand haben in der ARD am Sonntagabend 3,24 Millionen Zusehende verfolgt. Der Marktanteil betrug 11,8 Prozent. Das Sportschau-Studio ab 20.15 Uhr hatten 2,58 Millionen (MA: 9,1) gesehen.

Eine Woche zuvor hatte das Erste mit dem Lars-Eidinger-Tatort 7,7 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen (MA: 24,1 Prozent) ab 20.15 Uhr verzeichnet.

