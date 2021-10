Die Deutsche Fußball Liga (DFL) unterstützt Amateurvereine unterhalb der 3. Liga mit rund 1,7 Millionen Euro für die Ausbildung von Spielern. Wie die DFL am Dienstag mitteilte, soll damit das Debüt von 61 Spielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga während der vergangenen Saison honoriert werden. Ausgeschüttet wird die Ausbildungshonorierung an 107 Vereine, bei denen diese Spieler gefördert wurden.

DFL unterstützt Vereine mit Ausbildungshonorierung (Foto: SID)

Neben dem früheren Verein von Bayer Leverkusens Jungstar Florian Wirtz (SV Grün-Weiß Brauweiler) profitiert unter anderem auch der Ex-Klub von Borussia Dortmunds U21-Nationalspieler Ansgar Knauff (SVG Göttingen 07) davon. Die Ausbildungshonorierung ist für Vereine gedacht, die spätere Lizenzspieler ab der Saison ihres 6. bis zur Spielzeit ihres 21. Geburtstages ausgebildet haben.

