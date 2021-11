Karl-Heinz Rummenigge glaubt trotz des Coronafalls von Niklas Süle nicht an eine Impfpflicht für Fußball-Nationalspieler. "Ich kann nichts fordern, das kann nur die Politik. Die wird für den Fußball nicht irgendeine Lex machen, sondern es muss eine Regelung für alle im ganzen Land geben, unabhängig davon, ob sie Fußball spielen oder nicht", sagte der frühere Vorstandsboss von Rekordmeister Bayern München am Rande der Veranstaltungsreihe "Menschen in Europa" in Passau bei Sport1.

Karl-Heinz Rummenigge (Foto: SID)

Der vollständig geimpfte Süle musste nach einem positiven Test bei der Nationalmannschaft in Quarantäne. Auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi mussten abreisen. Der Schluss liegt nahe, dass neben Kimmich auch Gnabry, Musiala und Adeyemi ungeimpft sein könnten. Bestätigen wollte dies der DFB bisher nicht.

SID