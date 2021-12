Bundestrainer Hansi Flick hat den Gruppensieg in der Nations League als Ziel ausgegeben. "Die Nations League ist ein eigenes Turnier, ein eigener Wettbewerb. Da wollen wir bestmöglich abschneiden und möglichst Erster werden in der Gruppe", sagte Flick nach der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bei dfb.de.

Hansi Flick will den Gruppensieg (Foto: SID)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft auf Europameister Italien, Vize-Europameister England und Ungarn. "Egal wer als Gegner kommt, wir sind selbstbewusst", sagte Flick. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Finalturnier im Juni 2023, die Gruppenletzten steigen in die Liga B ab. Die Spiele werden im Juni (vier) und September (zwei) ausgetragen.

SID