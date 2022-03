Präsidentschaftskandidat Peter Peters hat beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Bonn um Vertrauen geworben und zu Veränderung aufgerufen. "Nach vorne schauen können wir nur, wenn wir die Vergangenheit analysieren und Fehler bitte, bitte, bitte nicht wiederholen", sagte der langjährige Finanzchef von Schalke 04 in seiner Bewerbungsrede am Freitag.

Peter Peters wirbt beim DFB-Bundestag um Vertrauen (Foto: SID)

Er habe "ein Problem" mit dem Umgang mit den hauseigenen Prüfungsinstanzen, sagte Peters (59), der gegen Bernd Neuendorf (60) antritt, den Präsidenten des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Das schlechte Image des DFB liege nicht allein "an den Medien oder den Behörden, dagegen wehre ich mich. Es geht um Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, Vertrauen und Transparenz. Dafür trete ich an."

Peters gilt als Vertreter des Profibereichs, der favorisierte Neuendorf als Kandidat des Amateurlagers. Das Wahlergebnis wird am Nachmittag erwartet.

SID