Das ÖFB-Team startet am 3. Juni mit dem Auswärtsspiel gegen Kroatien in die UEFA Nations League 2022/23. Am 6. und 10. Juni kommt es in der Top-Liga-A zum Heim-Doppel-Schlager gegen Dänemark und Frankreich. Gespielt wird im Wiener Ernst-Happel-Stadion, Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Szene aus dem WM-Quali-Gruppenspiel am 12. Oktober 2021 in Dänemark: Leipzigs Yussuf Poulsen (li.) gegen den Hoffenheimer Stefan Posch.

Perfektes Ostergeschenk für Fußball-Fans

Tickets für die beiden ersten Heimspiele unter der Leitung des neuen ÖFB-Teamchefs werden in der ersten Phase im günstigen Abo angeboten. Der Abo-Vorverkauf startet am Mittwoch, 13. April um 12.00 Uhr auf www.oefb.at/tickets sowie unter der ÖFB-Tickethotline (01) 96096 55 und läuft bis inklusive 9. Mai. Danach werden - vorbehaltlich Verfügbarkeit - ausschließlich Einzeltickets angeboten.

Abos für Vollzahler werden zu Preisen von 54 € bis 98 € erhältlich sein. Einzeltickets kosten ab 10. Mai zwischen 32 € und 58 €.



Hospitality-Pakete der begehrten VIP Kategorien sind ebenfalls auf www.oefb.at/tickets verfügbar.

Wiedersehen mit WM-Quali-Gegner Dänemark

Im von Admiral präsentierten Spiel gegen Dänemark kommt es am 6. Juni zum Wiedersehen mit dem Gruppengegner der abgelaufenen WM-Qualifikation. Gegen die Mannschaft des wiedergenesenen Christian Eriksen will die ÖFB-Auswahl nach zwei Niederlagen Punkte einfahren.



Mit Frankreich gastiert der regierende Weltmeister am 10. Juni im Prater. Fans haben in diesem Raiffeisen-Länderspiel die Chance, das Star-Ensemble rund um Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Real-Goalgetter Karim Benzema im Duell mit Klub-Kollege David Alaba und Co. live zu erleben.

Das letzte Heimspiel gegen die „Equipe Tricolore“ im Rahmen einer WM-Qualifikation konnte Österreich im Herbst 2008 im Ernst-Happel-Stadion mit 3:1 für sich entscheiden.

Foto: IMAGO