Der französische Weltmeister-Trainer von 2018 - Didier Deschamps, der 20 Jahre zuvor auch als Aktiver mit Frankreich den WM-Titel gewann - verließ das Trainingscamp der Équipe Tricolore in Paris. Wie Verbands-Präsident Noel Le Graet mitteilte, sei der Vater des 53-jährigen Nationaltrainers verstorben.

Noel Le Graet: "Mit großer Traurigkeit habe ich vom Ableben von Didier's Vater heute früh erfahren. Didier ist zu seinen Verwandten gefahren und ich versichere ihm meine Freundschaft und meine Unterstützung."

Das Dienstag-Training von "Les Bleus" wurde von Co-Trainer Guy Stephan abgehalten.

Weltmeister Frankreich trifft im Stade de France am Freitag auf Dänemark und eine Woche später am 10. Juni in Wien auf das ÖFB-Team mit Neo-Teamchef Ralf Rangnick.

