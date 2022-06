5,97 Millionen Zuschauer schauten das Deutschland-Spiel

Foto: AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Der Fußball-Klassiker zwischen Italien und Deutschland (1:1) am Samstagabend in der Nations League war nicht der große Quotenbringer. Im Schnitt 5,97 Millionen Fans verfolgten das Remis in der Live-Übertragung bei RTL. Der Marktanteil betrug 26,6 Prozent, in der Spitze schauten 7,46 Millionen zu.

Das Duell in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr) zwischen Deutschland und England in München wird live vom ZDF übertragen. Am kommenden Samstag (11. Juni/20.45) zeigt RTL die Partie gegen Ungarn ebenfalls live.

© 2022 SID