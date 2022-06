Lothar Matthäus nimmt Stürmer Timo Werner in Schutz

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Lothar Matthäus hat den formschwachen Fußball-Nationalspieler Timo Werner verteidigt. "Ich bin großer Fan von ihm. Er hat eine große Geschwindigkeit, zeigt Einsatz für das Team, macht Tore und bereitet auch vor", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei Bild-TV.

Außerdem "sucht er die Zweikämpfe im Strafraum", lobte Matthäus den Profi des FC Chelsea weiter, gab aber zu: "Natürlich lässt er auch mal die ein oder andere Hundertprozentige liegen." Allerdings fehle es auf Werners Position im Sturmzentrum im deutschen Fußball generell an Alternativen.

Der 26-Jährige, der beim 1:1 (0:0) in der Nations League gegen Italien sein 50. Länderspiel bestritt, stand unter Hansi Flick in acht von zehn Spielen in der Startelf - zweimal fiel er verletzt aus. Trotz seiner immerhin sechs Tore wirkte er bisweilen wie ein Fremdkörper im DFB-Team. Auch bei Chelsea hatte der frühere Leipziger eine schwache Saison.

