Depay (m.) vergab am Ende die Chance zum Sieg

Foto: AFP/SID/JOHN THYS

Rückschlag für die Oranje, auch Nachbar Belgien nur Remis: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat nach zwei Siegen den ersten Rückschlag in der Nations League hinnehmen müssen. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal kam gegen Polen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Im Parallelspiel trennten sich Wales und Belgien 1:1 (0:0).

Die Polen, bei denen Weltfußballer Robert Lewandowski geschont wurde, gingen in Rotterdam aus dem Nichts in Führung. Der in England geborene Rechtsverteidiger Matthew Cash (18.) traf per Flachschuss zum 1:0.

Die zweite Hälfte startete dann furios: Zunächst sorgte Piotr Zielinski für das 2:0 der Gäste (49.), ehe die Niederlande per Doppelschlag antwortete. Der Ex-Bremer Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) brachten die Elftal jeweils nach Angriffen über die linke Seite zurück ins Spiel. Memphis Depay vergab spät per Handelfmeter den Sieg (90.+1).

Wales, das vor knapp einer Woche im Play-off-Endspiel gegen die Ukraine die erste WM-Qualifikation seit 1958 klargemacht hatte, kam aktiver in die Partie gegen Belgien: Dem frühen Führungstreffer des Leipzigers Ethan Ampadu wurde wegen Abseits aber die Anerkennung verwehrt (5.). In Hälfte zwei traf dann Youri Tielemans für die abgezockten Gäste (51.), ehe Brennan Johnson kurz vor dem Ende den Ausgleich für die Waliser erzielte (86.).

© 2022 SID