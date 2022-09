Pal Dardai traut Ungarn einen Erfolg gegen DFB-Team zu

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der ehemalige ungarische Nationaltrainer Pal Dardai hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Duell vor der Abwehrstärke des Vize-Weltmeisters von 1954 gewarnt. "Die Mannschaft funktioniert wie eine Maschine, wie ein italienischer Catenaccio", sagte Dardai vor der Begegnung am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig bei sportschau.de.

Ungarn führt die Gruppe mit sieben Punkten vor der DFB-Auswahl (6) an und hat in vier Spielen erst drei Gegentore kassiert. Die Defensive stehe sehr gut mit der Fünferkette, so Dardai. "Wenn man versucht, nur mit Fußballspielen dadurch zu gehen – unmöglich. Man muss gegen die Ungarn in Führung gehen, sonst wird es sehr schwer", sagte der ehemalige Hertha-Coach.

Im Hinspiel kam die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Budapest zu einem glücklichen 1:1, bei der EM im vergangenen Jahr reichte es in München nur zu einem 2:2. "Auch in Leipzig können die Ungarn wieder ein Unentschieden holen, vielleicht sogar einen Auswärtssieg", sagte Dardai.

