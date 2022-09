Über sieben Millionen Zuschauer sehen DFB-Pleite

Im Schnitt 7,53 Millionen Fans haben am Freitagabend im ZDF die Nations-League-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn am Bildschirm erlebt. Das teilten die Mainzer am Samstagvormittag mit. Der Marktanteil (MA) für die Übertragung aus Leipzig lag demnach bei 29,7 Prozent.

Die Aufarbeitung der ersten Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick kurz nach dem Abpfiff der Begegnung interessierte noch fast fünf Millionen Zuschauer (4,83 Millionen/MA: 23,7). Bei der Zusammenfassung der übrigen Freitagsspiele in der Nations League saßen noch 4,52 Millionen Fans (MA: 19,5) vor den TV-Geräten.

