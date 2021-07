Penk-Coach Mario Brenter: "Für uns zählt nur der Meistertitel!"

Details Samstag, 10. Juli 2021 15:40

Bei den Vereinen im Unterhaus steht schon bald die neue Saison bevor. Bei den meisten Vereinen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Keine Ausnahme bildet dabei der SV Penk/Reisseck. Die Mölltaler scheiterten in der Vorsaison knapp am Wiederaufstieg in die Unterliga West, heuer ist es das erklärte Ziel von Neo-Coach Mario Brenter. Als Atout könnte sich dabei der große Kader erweisen.



Als Favorit startete die Truppe bereits in der vorigen Saison, verfehlte den Aufstieg womöglich nur durch den Abbruch. Es wird niemand erfahren und der neue Trainer nimmt die Herausforderung an: "Wir eiern da nicht herum, wir haben viel Qualität in unseren Reihen, haben einen breiten Kader und wollen den Meisterpokal." Eine Ansage an die Konkurrenz, die er vor allem in seiner Heimatgemeinde Lurnfeld vermutet: "Gaspersic (wechselte von Sachsenburg Anm.) und Urbas sind für unsere Liga ein extrem starkes Stürmergespann und holten mit Erich Knaller einen sehr erfahrenen Nachfolger für mich." Brenter spielt auf seine Lurnfeld-Vergangenheit an, die Duelle mit Ex-Teamkollegen Knaller aus SV Spittal-Zeiten versprechen Brisanz.





Will den Meisterpokal ins Mölltal holen: Mario Brenter (hier noch als Mölltal-Trainer) Foto: SOBE

Reibungslose Vorbereitung

Vorerst richtet sich der Fokus aber auf seinen eigenen Kader und nicht auf die Konkurrenz. Hier meldet Brenter weißen Rauch "alles läuft flüssig, alle arbeiten fleißig und mit Begeisterung, es macht wirklich Spaß diese Truppe zu trainieren." Zudem blieb Penk bislang von Verletzungen verschont, spielt heute gegen noch gegen Seeboden und nächste Woche gegen Greifenburg im KFV-Cup. Das Cupspiel ist lt. Brenter diesmal keine Generalprobe, da durch eine Hochzeit im Verein acht Spieler fehlen werden. "Aber so bekommen halt andere ihre Chance."

Dass der große Kader für Unstimmigkeiten innerhalb der Truppe sorgt, befürchtet der routinierte Trainer nicht: "Wir haben ja auch eine Challenge-Truppe, für zwei Teams habe ich eine sehr angenehme Größe zur Verfügung, als Trainer freue ich mich darüber sehr." Abgänge gibt es bei Penk keine, heimgekehrt sind Dominik Eder (WAC-Amateure/Akademie) und Ramon Burger (FC Mölltal).