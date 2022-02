Mit Verstärkungen hofft der FC Mölltal auf den Klassenerhalt!

Details Montag, 07. Februar 2022 08:10

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns Florian Angermann vom FC Mölltal Obervellach Rede und Antwort. Der Mallnitzer fungiert als Spielertrainer, kümmert sich auch um organisatorische Belange. Dazu gehört es auch, wieder einen eigenen Nachfolger zu finden...

Florian Angermann hofft, mit Verstärkungen den Klassenerhalt zu schaffen Foto: SOBE





Ein Herbst, in dem es vor allem um die Sicherung des Spielbetriebs ging

Der Herbst verlief für den FC Mölltal durchwachsen, lediglich vier Punkte konnte die Truppe erobern, demgemäß befindet sie sich am Tabellenende der 1. Klasse A. Allerdings hielt sich der Rückstand auf die Konkurrenz dennoch in Grenzen, Lokalrivale Obers Mölltal befindet sich nur drei, Sillian gleichfalls nicht uneinholbare sechs Punkte voran. Dazu kommt allerdings noch ein „Sternderl“ für das Nichtantreten in Kötschach, eine Folge von einem sehr eng bemessenen Kader, wie Angermann bestätigt. „Wir waren im Herbst oft am Limit“.

Es gibt Verstärkungen und man sucht einen neuen Trainer

Eigentlich wollte Angermann um diese Jahreszeit einen neuen Trainer vorstellen, „damit ich mich wieder mehr auf das Spielen konzentrieren kann.“ Kurz vor der Verkündung gab es dann doch noch ein wenig Sand im Getriebe, also arbeitet er selbst als Spielertrainer weiter. Dafür sind Stephan Noisternig & Ramon Burger (beide Penk) genauso fix wie der reaktivierte Matthias Schachner neu an Bord. Möglicherweise stößt heute am letzten Transfertag noch der eine oder andere zur Truppe, lässt Angermann durchblicken.

Vorbereitung mit Fokus Klassenerhalt

In der Vorbereitung spielt Mölltal beim Oberkärntner Cup mit, „eine tolle Sache für uns“, schwärmt Angermann: „Es hilft uns wahnsinnig viel bei der Organisation der Vorbereitung, wenn wir einfach zu bereits fixen Spielen hinfahren können. Ansonsten ist die Organisation von Freundschaftsspielen oft gar nicht so einfach!“

Das Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen die 1. Klasse A halten!“ Meister wird „Penk werden“.