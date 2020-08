Oberes Mölltal startet mit Auswärtssieg bei Dellach/Dr.

Details Dienstag, 04. August 2020 15:10

Die SPG Oberes Mölltal will heuer nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben. Dafür holte der Verein Lukas Unterlader heim nach Winklern, der Junggoalie wurde in der Sturm-Akademie ausgebildet. Bei der ASKÖ Dellach/Dr. gab es ein reges Kommen & Gehen, Trainer Hans Peter Wibmer suchte in der Vorbereitung nach der Feinabstimmung.

Mölltal-Führung als Geschenk der Gastgeber



Die Heimischen hinterließen in der Startphase den stärkeren Eindruck und spielten forsch nach vorne ohne dass sich zwingende Möglichkeiten einstellten. Eigentlich kam die Führung für die Gäste aus heiterem Himmel- allerdings konnte sich Dellach den Treffer selbst zuschreiben. Die Innenverteidigung klärte einen an sich harmlosen Ball nicht, Christian Hauser erfasst die Situation am schnellsten und bezwingt Torhüter Martin Gasser zur Gästeführung (13.).



Mit dem Führungstreffer im Rücken klappte nun auch das Offensivspiel der Gäste besser, die Elf von Helmut Fercher tauchte nun auch ohne Zutun des Gegners gefährlich vor dem Tor auf. Julian Wallner traf kurz vor der Pause nur die Innenstange. Dellach fand in dieser Phase nur durch Standards Halbchancen vor.



Die Führung hält der numerischen Unterlegenheit stand



Auch nach dem Seitenwechsel traf Wallner abermals nur Aluminium, nun bekam aber auch Dellach seine Ausgleichsmöglichkeiten, eine durch Andre Heregger war ein Sitzer. Langsam begann die Zeit davonzulaufen und als in der 72. Minute Lukas Unterlader Rot für Torraub erhielt, gab es noch rund 20 Minuten mit numerischer Überlegenheit abzuwickeln.



Aber weder der fällige Freistoß noch der nun einsetzende Dauerdruck auf das nun vom Backup Gerwald Wallner gehütete Tor brachten den Heimischen Zählbares ein. Oberes Mölltal rettete den Minimalsieg über die Zeit.



Stimme zum Spiel:



Helmut Fercher (Trainer Oberes Mölltal): „Für mich war der Ausschluss an unseren Torhüter nicht ganz so klar wie dem Schiedsrichter. Aber wir brachten es drüber und wollen heuer nichts mit den abstiegsrängen zu tun haben.“



Die Besten:



Keiner bzw. Dominik Striednig (DMF), Christian Hauser (St)

