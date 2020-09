Dellach-Sensation im Nachtrag gegen Penk!

Details Samstag, 19. September 2020 10:36

Für den ASKÖ Dellach/Drau lief die Saison bislang sehr bescheiden. Lediglich drei Punkte gab es für die Elf von Hans Peter Wibmer in 6 Spielen. Vor dem Nachtrag gegen Meisterschafts-Mitfavoriten SV Penk/Reisseck waren die Rollen also klar verteilt, zumal Penk beim abgebrochenen Erstversuch bereits mit 3:0 in Front lag, als das Spiel abgebrochen werden musste.

Dellach/Drau kommt aggressiv und spritzig auf den Platz

Anders als vor zwei Wochen versteckte sich Dellach nicht am Platz, presste gegen Penk an und kam in den ersten 5 Minuten öfters in den gegnerischen Strafraum als beim Abbruchspiel in der gesamten Halbzeit. Das zahlte sich schnell aus- auch wenn das erste Tor aus der Gästesicht unglücklich fiel: Martin Kummer sprang da der Ball an den Ellbogen, Schiedsrichter Jürgen Trampitsch gab Handselfer, den Amer Jukan verwertete (6.).

Die Gastgeber drückten weiter- und die sichtlich überraschten Mölltaler wussten in diesen ersten 20 Minuten nicht so recht Rat. Die logische Folge aus dieser Konstellation war das überraschende 2:0, diesmal gab Jukan den Assist nachdem er sich in den Strafraum durchtankte, legte er nach hinten auf David Halser ab, dessen Direktabnahme scharf in der kurzen Kreuzecke zappelte.

Verpatzter Teil 3 vom Penk-Monsterprogramm

Die Gäste begannen nach dem 2:0 selbst zaghaft ihr Spiel aufzuziehen, ohne aber noch große Chancen zu generieren. In der 41. Minute musste Trainer Peter Zagler den gesetzten Striker Patrick Schönegger verletzungsbedingt vom Platz nehmen. Dennoch gelang direkt nach der Pause das 2:1 nach einem Standard- Markus Rauter verkürzt per Kopf.

Die nächsten 20 Minuten gehörten dann eindeutig dem Favoriten. Dellach geriet gehörig unter Druck aber nicht unter die Räder und konnte diese Phase unbeschadet überstehen- und ihrerseits wieder Akzente setzen. Mit Konteraktionen gelangten die Drautaler wieder in den Strafraum von Sven Lolacher und erhielten in der 80. Minute erneut einen Elfmeter zugesprochen- bei dem Emre Rexhepi an Lolacher scheiterte. Penk schwächte sich im Finish noch selbst, Rauter sah nach einer Tätlichkeit glatt Rot, Trainer Zagler verlor somit in einem Spiel gleich zwei Stürmer.

Dellach konnte das 2:1 über die Zeit bringen und so dem Wochenende gleich einen ersten Paukenschlag versetzen. In der Tabelle gab es einen kleineren Sprung nach vorne.

Für Penk war dieses Spiel die dritte Begegnung seit letzten Sonntag, nachdem an diesem Sonntag noch das Derby gegen Mölltal aussteht, spielt der vorläufige Co-Leader vier Pflichtspiele in 7,5 Tagen (3x Meisterschaft 1x Cup). Das ist ein für das Unterhaus sehr grenzwertiges Programm, das der KFV eigentlich vermeiden müsste. Penk selbst nahm es aber recht entspannt, „unser großer Kader zahlt sich jetzt aus“, gab Trainer Peter Zagler im Vorfeld zum Spiel zu Protokoll.

Stimme zum Spiel

Hans Peter Wibmer (Trainer Dellach/Drau): „Es dauert bei uns etwas Zeit, bis die Trainingsleistungen auf dem Platz umgesetzt werden. Heute begann einiges endlich zu greifen.“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten