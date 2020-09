Last-Minute-Ausgleich! Kirchbach holt sich doch noch Punkt gegen Lurnfeld!

Details Montag, 14. September 2020 11:22

Im Gailtal kam es dieses Wochenende zum Verfolgerduell SK Kirchbach gegen den FC Lurnfeld. Beide Teams ließen im Laufe der Saison das eine oder andere Mal etwas überraschend Federn und befinden sich im vorderen Tabellenmittelfeld. Das änderte sich auch nach einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden nicht.

Lebhaftes Spiel von Beginn an- frühe Lurnfeld-Führung

Lurnfeld war in den ersten Minuten die aktivere & spritzigere Truppe, hatte gleich einmal durch Daniel Urbas einige gefährliche Strafraumszenen zu verzeichnen, ein gefährlicher Stanglpass vom jungen Tobias Revelant wurde von der Linie weggekratzt. Dieser tolle Start wirkte sich in der 9. Minute auch am Scoreboard aus, als ein Angriff über die linke Seite zu Manuel Zlanabitnig fand. Der Kapitän tankte sich in den Strafraum hinein und sein Stanglpass fand bei Revelant einen Abnehmer, der bezwang Stefan Buchacher zur zu diesem Zeitpunkt völlig verdienten Führung!

Nach dem 0:1 tat Lurnfeld bis zur Pause mehr für das Spiel, allerdings kam Kirchbach nun zur ersten Chance, die eigentlich ein Tor hätte sein müssen. Christian Nageler legte sich den Ball zu weit vor, das Gehäuse wäre völlig verwaist gewesen. Pech also für Kirchbach, das gleich darauf bei Schiedsrichter Roman Weger einen Handselfer reklamierte- der Unparteiische winkte aber ab.

Bei Lurnfeld lassen die Kräfte nach- später Ausgleich von Kirchbach

Nach dem Seitenwechsel übernahm Kirchbach das Kommando. Bei Lurnfeld steckten noch die 90 Minuten vom Nachtrag in Irschen in den Knochen, die Brenter-Elf gewann da zwar klar mit 6:3, konnte den Sieg aber erst in der zweiten Halbzeit festnageln, konnte daher wenig Kräfte sparen.

Daher konzentrierten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit auf das verteidigen des Minimalvorsprungs, was durchaus auch ein wenig Zeitspiel beinhaltete. Schiedsrichter Weger machte schnell klar, dass er durch die zahlreichen Spielunterbrechungen großzügig nachspielen lassen wird. Über diese Handhabung der Nachspielzeit (7 Minuten!) hatte nach der Begegnung naturgemäß Kirchbach-Trainer Patrick Trutschnig eine andere Meinung als Mario Brenter (siehe Kommentar zum Spiel).

Jedenfalls musste Lurnfeld wechseln was die Bank hergab und Kirchbach wurde immer drückender und dominanter. In dieser Phase zeichnete sich Gäste-Keeper Stefan Schwarzenbacher mehrfach aus, besonders die Chancen von Nageler und Andreas Jank waren schwer zu parieren.

Aber letztendlich kam, was kommen musste, der Ausgleich fiel in der 93. Minute. Eine scharfe Ecke von Nageler fand beim aufgerückten Darko Preradovic einen Abnehmer, gegen diesen wuchtigen Kopfball war kein Kraut gewachsen. 1:1 also, in Summe ein gerechtes Remis, das halt beide nicht so recht in der Tabelle weiterbringt.

Stimmen zum Spiel

Patrick Trutschnig (Trainer Kirchbach): „Wenn man so spät den Ausgleich erzielt, muss man natürlich mit dem Punkt zufrieden sein. Respekt an Schiedsrichter Weger, der da wirklich konsequent diese behandlungspausen einrechnete.“

Mario Brenter (Trainer Lurnfeld): „Besonders in der 1. Halbzeit spielten wir sehr gut, in der 2. machte sich der Kraftverschleiß vom Freitagsspiel bemerkbar. Wie der schiedsrichter auf 7 Minuten Nachspielzeit kommt, müssen wir nicht wirklich verstehen, aber in Summe war das Remis gerecht.“

Die Besten: Darko Preradovic (IV), Christian Nageler (MF) bzw. Tobias Revelant (MF Re/St re)

