Remis bei Irschen vs. Oberlienz

Details Montag, 26. Juli 2021 17:28

Das letzte Spiel in der 1. Runde der 1. Klasse A bestritten der ASKÖ Irschen und die Sportunion Oberlienz. In einem Spiel mit einigen Wendungen gab es letztendlich ein leistungsgerechtes Remis, über das sich die Gäste einen Tick mehr freuten, weil der Ausgleich erst recht spät gelingen wollte.

Die Gäste dominieren bis zum Wolkenbruch

Oberlienz kam besser aus den Startblöcken heraus, erspielte sich schnell einige Möglichkeiten. Lukas Wibmer feilte wiederholt an seinem Visier bei seinen Abschlussversuchen, ganz besonders war je nach Betrachtungsweise Niklas Oberhauser zu bedauern oder Dank auszusprechen. Der überlupfte nämlich gekonnt Torhüter Daniel Katzian, hatte Pech, dass der Ball dabei von der Querlatte zurück sprang, brachte es aber nicht fertig, den Abpraller ins quasi verwaiste Tor aus kurzer Distanz zu köpfen. Das hätte eigentlich die Führung für die Gäste sein müssen.

Ein Donnerwetter weckte Irschen auf

Nach einer längeren Unterbrechung infolge eines Wolkenbruchs kam einerseits Oberlienz aus dem Rhythmus, andererseits Irschen endlich in die Gänge. Es häuften sich gefährliche Standards, ohne dass noch richtig die Führung in der frischen, gereinigten Luft lag.

Nach der, diesmal regulären Pause drehten die Heimischen aber nach so einem Standard jubelnd ab. Eine Ecke fand ihren Abnehmer bei Daniel Aichholzer, der aus kurzer Distanz zentral per Kopf die Führung von Irschen erzielte (58.).

Oberlienz kam noch zum verdienten Ausgleich

Gäste-Coach Georg Rohracher reagierte mit zwei Wechseln, die brachten neue Kreativität in das Angriffsspiel der Osttiroler. Bei einem Elferalarm gegen Oberhauser ließ Ref Edis Skalic weiterspielen, aber der Ausgleich zeichnete sich ab. In der 83. Minute war es so weit, ansehnlicher Vorstoß über rechts, mit einem Doppelpass und dem folgenden Pass auf Mario Steiner fand sich Letzterer in ausgezeichneter Schussposition wieder, seinen Schuss entschärfte Daniel Katzian, beim Nachschuss von Benjamin Bürgler war er machtlos. Im Finish gab es auf beiden Seiten noch Chancen für den Dreier, letztendlich blieb es beim gerechten Remis.

Stimme zum Spiel:

Georg Rohracher (Trainer Oberlienz): “Wir haben uns in Irschen immer schon schwer getan, das ist für uns eindeutig ein gewonnener Punkt.”

Die Besten: Katzian (Tor) bzw. Philipp Gomig (IV) Christoph Gomig (MFre)