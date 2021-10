Penk/Reisseck übernimmt mit einem 5:1 über Kötschach wieder die Tabellenführung!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 21:39

Mit SV Penk/Reisseck und OSK Kötschach-Mauthen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Bereits in der ersten Hälfte fiel eine Vorentscheidung, Penk führte zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits mit 4:1. Im direkten Duell wurde somit die Tabellenführung wieder zurückerobert.

Der zwischenzeitliche Ausgleich verhindert einen lupenreinen Hattrick von Christian Kriegl!

Am Anfang hielt Kötschach das Spiel offen, konnte das 1:0 durch Christian Kriegl, einen flachen scharfen Freistoß (16.) noch durch das 1:1 durch Legionär Tom Zalaznik beantworten. Der tanzte dabei zwei Gegenspieler aus.

Danach bauten die Mölltaler ihren Vorsprung aber bis zur Pause kontinuierlich aus, ohne dass der Gegner richtig schlecht agierte, oder auseinanderfiel. Kriegl konnte sich noch zwei Treffer gutschreiben lassen: Der erste war besonders sehenswert, da nahm er einen recht weiten Ball mit der Brust herunter, düpiert den Gegner mit einer Körpertäuschung und trifft in die rechte Kreuzecke, ein echter Zungenschnalzer dieser Treffer! Beim 3:1 verwertet er ein Zuspiel von Hannes Istenig, womit der Torhunger aber noch nicht gestillt war. Dominik Eder überspielt mit einem Energieanfall zwei Mann und bezwingt abermals Torhüter Joshua Karl. Dieser Treffer scheint im KFV-Protokoll derzeit nicht auf, wurde aber lt. Penk morgen korrigiert. Auf dem Platz hat ihn Schiedsrichter Bernhard Marktl jedenfalls gegeben.

Penk spielt es locker heim

Die zweite Hälfte bot nicht mehr das Feuerwerk der ersten, Kötschach versuchte was möglich war, Penk ließ wenig zu und was durchkam, machte Keeper Sven Lolacher zunichte. Dreifachtorschütze Christian Kriegl holte sich (wie in der ersten Hälfte bereits Martin Kummer) die fünfte gelbe Karte ab, beide sind für das Hinrundenfinale nächste Woche gesperrt, ein kleiner Wermutstropfen für die Elf von Mario Brenter, die sich mit einem 5:1 über Kötschach die Tabellenführung zurückholte. Den Schlusspunkt setzte abermals Dominik Eder.

Stimme zum Spiel

Mario Brenter (Trainer Penk): „Das war eine ganz tolle Vorstellung gegen einen ausgezeichneten Gegner von uns. Wir wollen nun unbedingt in der nächsten Runde den Herbstmeistertitel fixieren, das ist unser nächstes Ziel.“

Die Besten (Penk): Christian Kummer (DM), Florian Fuchs (Mf. li) & Christian Kriegl (St.)



Am kommenden Samstag trifft Penk/Reisseck auf FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels, OSK Kötschach-M. spielt am selben Tag gegen SK Kirchbach.

1. Klasse A: SV Penk/Reisseck – OSK Kötschach-Mauthen, 5:1 (4:1)

16 Christian Kriegl 1:0

27 Christian Kriegl 2:0

34 Christian Kriegl 3:0

38 Tom Zalaznik 3:1

82 Dominik Jonas Eder 4:1

