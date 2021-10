Hart erkämpfter Derbysieg von Tristach über Sillian!

Details Montag, 11. Oktober 2021 19:00

Im Spiel von SV Tristach gegen FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Tristach. Im Finish kamen die Gäste noch zu einigen Ausgleichsmöglichkeiten, aber Tristach konnte den knappen Sieg über die Ziellinie retten.



Tristach führt nach der ersten Halbzeit, obwohl der Gegner gleichwertig auftritt

FC Sillian geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Gomig das schnelle 1:0 für Tristach erzielte. Dem Treffer ging eine Ecke von Michael Linder voraus, der aufgerückte Innenverteidiger traf erstmals in dieser Saison für seine Farben. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Clemens Alois Vinatzer bereits wenig später besorgte (13.). Es war ein Elfmeter nach klarem Foul von Blassnig. Der Abwehrspieler kam einfach zu spät, kann passieren und niemand machte ihm Vorwürfe.



Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Angerer mit dem 2:1 für SV Tristach zur Stelle (42.). Diesmal war es ein Freistoß, der zum Erfolg führte. Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Ein bisschen gegen den Spielverlauf, wo Sillian in der ersten Hälfte gleichwertig auftrat.

Kein Happyend für Sillian

Sillian begann die zweite Hälfte mit einem überfallsartigen Angriff, Manuel Schranzhofer trifft aus einem Gestocher zum Ausgleich (48.). Im Gegensatz zum Elfer diesmal nicht unstrittig, Tristach war der Meinung, dass Linienrichter Gottfried Neuwirth die Fahne bereits oben hielt, sie dann aber wieder absenkte. „Ein Missverständnis der Schiedsrichter auf unsere Kosten“, brummte später Trainer Klaus Gomig.

Verdient war der Ausgleich auf jeden Fall und in der Folge kam Tristach über Julian Gomig & Elias Ebner zu weiteren Chancen, aber Sillian-Keeper Bernhard Leitner stand auf seinem Posten. Julian Gomig kam aber dann doch noch zu „seinem“ Treffer, Michael Linder bedient den eingewechselten Clemens Klocker, der flankt scharf zur Mitte & Julian Gomig zieht zum 3:2 ab (71.).

Die letzten Minuten gehörten dann wieder den Gästen, die alles unternahmen, doch noch was aus Tristach mitzunehmen. Einen Freistoß am 16er setzte Clemens Vinatzer über den Kasten und bei einem Volleyschuss fehlten nur Zentimeter. Letztendlich wurde eine gute Leistung nicht ganz würdig honoriert. Tristach wiederum, ebenfalls mit einer guten Vorstellung darf entspannt auf die Tabelle schauen.

Während Tristach am nächsten Samstag (15:30 Uhr) bei ASKÖ Dellach/Drau gastiert, duelliert sich FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels am gleichen Tag mit SV Penk/Reisseck.

Stimme zum Spiel

Klaus Gomig (Trainer Tristach): "Am Ende hatten wir sicher ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Letztendlich sind wir heuer genau dort wo wir sein wollen, können ganz tiefenentspannt die nächsten Aufgaben angehen."

Die Besten: Daniel Gomig (IV), Daniel Angerer (OM) beide Tristach

1. Klasse A: SV Tristach – FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels, 3:2 (2:1)

7 Daniel Gomig 1:0

13 Clemens Alois Vinatzer 1:1

42 Daniel Angerer 2:1

48 Manuel Michael Schranzhofer 2:2

71 Julian Nikolaus Gomig 3:2

