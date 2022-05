Heimschlappe! Kirchbach erlebt gegen Virgen blaues Wunder

Details Montag, 02. Mai 2022 06:33

SG Virgental/Virgen spuckte Kirchbach in die Suppe und gewann deutlich mit 3:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SK Kirchbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte allerdings auch die SG Virgental/TSU Virgen mit einem 2:0 die Punkte daheim behalten.

Kirchbach von Beginn an auf verlorenem Posten

Stefan Stemberger brachte sein Team in der dritten Minute nach vorn. Bereits in der 13. Minute erhöhte Johannes Fuetsch den Vorsprung der SG Virgental/Virgen auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Ausschluss und Entscheidung

Mario Berger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die SG Virgental/TSU Virgen (86.) und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Knapp vor dem Ende sah dann auch noch der Kirchbacher Manuel Blüml die Ampelkarte. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kirchbach.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SK Kirchbach in der Tabelle stabil. Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SG Virgental/Virgen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die SG Virgental/TSU Virgen verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Kirchbach ist der ASKÖ Irschen auf gegnerischer Anlage. Die SG Virgental/Virgen misst sich mit dem FC Mölltal Obervellach.

1. Klasse A: SK Kirchbach – SG Virgental/TSU Virgen, 0:3 (0:2)

86 Mario Anton Berger 0:3

13 Johannes Elias Fuetsch 0:2

3 Stefan Stemberger 0:1