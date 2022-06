Klassenerhalt! Der FC Mölltal sorgt mit Sieg gegen den SV Egg für eine echte Sensation

Details Sonntag, 12. Juni 2022 17:41

Mit einer 4:6-Niederlage im Gepäck ging es für die Gäste vom Auswärtsmatch beim FC Mölltal in Richtung Heimat. Für die Obervellacher bedeutet das den Klassenerhalt in allerletzter Sekunde und man gespannt sein, wie es mit den Mölltalern in der nächsten Spielzeit weitergehen wird. Im Hinspiel hatte SV Egg für klare Verhältnisse gesorgt und einen 6:0-Sieg verbucht.

Für Mölltal schaut es nicht gut aus

Florian Angermann ließ sich in der elften Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für FC Mölltal. Für das 1:1 des SV Egg zeichnete Mario Tscheliessnig verantwortlich (23.). Für das 2:1 und 3:1 war Jure Zeljak verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (31./41.). Bevor es in die Pause ging, hatte Ramon Burger noch das 2:3 von FC Mölltal Obervellach parat (44.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Tscheliessnig seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Gut sah die Situation für FC Mölltal nicht aus.

Stefan Pacher sorgt für unglaubliches Comeback der Mölltaler

Doch zum Glück hatte man Stefan Pacher in den eigenen Reihen, der das Spiel quasi im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick drehte (52./71./83.). Nico Hackl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:4 für die Gastgeber her (88.). Der SV Egg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem FC Mölltal Obervellach nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte. Für den FC Mölltal bedeutete dies den Klassenerhalt, an dem vor wenigen Wochen nur mehr die wenigsten glaubten.

Mit 103 Gegentreffern stellte der FC Mölltal die schlechteste Defensive der Liga. Mölltal/Obervellach hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt man in letzter Sekunde den Klassenerhalt sicher. Die Offensive von Mölltal wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam man auf gerade einmal 30 Tore. Die Auftritte von Mölltal/Obervellach in dieser Saison kamen äußerst bescheiden daher, wie die Bilanz aus fünf Siegen, zwei Unentschieden und 19 Niederlagen erkennen lässt. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich der FC Mölltal sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen sensationelle zwölf Punkte.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet der SV Egg den sechsten Tabellenplatz. Die Offensive von SV Egg kam in dieser Saison so manches Mal auf Betriebstemperatur. Die 73 geschossenen Treffer sind im Ligavergleich ein ausgesprochen guter Wert. Die Saisonbilanz des SV Egg ist erfreulich, was elf Siege, neun Remis und lediglich sechs Niederlagen nachhaltig belegen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Egg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse A: FC Mölltal Obervellach – SV Egg, 6:4 (2:4)

88 Nico Hackl 6:4

83 Stefan Pacher 5:4

71 Stefan Pacher 4:4

52 Stefan Pacher 3:4

45 Mario Michael Tscheliessnig 2:4

44 Ramon Burger 2:3

41 Jure Zeljak 1:3

31 Jure Zeljak 1:2

23 Mario Michael Tscheliessnig 1:1

11 Florian Angermann 1:0