Weiterhin ungeschlagen im Frühjahr! Auch Dellach kann Ainet nicht besiegen

Die 1. Klasse A ging an diesem Wochenende in die 19. Runde. Während die Titelfavoriten allesamt in ihren Partien überzeugen konnten, gab es aber auch für manche Teams im unteren Teil der Tabelle Grund zu Jubeln. So auch für die TSU Ainet, welche nach einem perfekten Start in die Frühjahrssaison auch gegen den ASKÖ Dellach/Drau einen Erfolg feiern konnten. Das Auswärtsspiel gewannen die Osttiroler mit 4:0.

Ainet legt in Halbzeit eins vor

Die TSU Ainet ist derzeit das Team der Stunde. Noch Mitte Oktober standen die Osttiroler mit mageren neun Punkten im Tabellenkeller, doch nach einem erfolgreichen Endspurt im Herbst sowie einem perfekten Start ins Frühjahr konnten sie ihr Punktekontingent fast schon verdreifachen. Am letzten Wochenende musste der Tabellenführer Lurnfeld eine Niederlage einstecken, diesmal musste dann der ASKÖ Dellach dran glauben. Das Match startete eher gemächlich, erst in der 21. Minute kam erstmals Schwung in die Begegnung. Dort traf nämlich Chirawat Kareerat zum 1:0 für die Gäste. Vor dem Pausenpfiff, in der 39. Minute, setzte dann noch Michael Ortner einen drauf und erhöhte zum 2:0. So ging es dann nach 45 Minuten in die Kabinen.

Toranzahl in Hälfte zwei verdoppelt

Zwar führten die Gäste nach dem ersten Durchgang mit 0:2, jedoch waren die Spielanteile in diesen 45 Minuten relativ ausgeglichen. Dies änderte sich dann in Halbzeit zwei. Dort übernahm die TSU Ainet das Spielgeschehen und konnte in der 70. Spielminute durch Manuel Hertscheg erneut erhöhen. Den Schlusspunkt in diesem Match setzte dann noch Martin Lang, der in Minute 83 zum 0:4-Endstand traf. Somit steigen die Osttiroler in der Tabelle immer weiter nach oben. Mittlerweile belegt man schon den achten Rang mit 23 Punkten am Konto. Der ASKÖ Dellach rangiert hingegen mit 16 Zählern auf Rang elf.

Dominik Hanser, Trainer TSU Ainet:

„Es war ein schweres Auswärtsspiel für uns, den Dellach ist keine schlechte Mannschaft. Wir sind auch nicht gut in die Partie hineingestartet, trotz der 2:0-Führung war ich nicht ganz zufrieden. Es hätte nämlich genauso gut 2:0 für Dellach stehen können. In der zweiten Hälfte waren wir dann aber deutlich besser und hätten noch höher gewinnen können. Unsere gute Vorbereitung über den Winter hat sich ausgezahlt. Alle sind mitgezogen und jetzt sehen wir das Ergebnis. Wir hoffen, dass dieser Lauf noch lange anhält.“

Nächsten Samstag bekommt es die TSU Ainet dann mit dem Tabellenschlusslicht, dem FC Mölltal Obervellach zu tun. Für Dellach steht ein Auswärtsspiel gegen Tristach am Terminkalender.

