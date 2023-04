Erste Heimniederlage gegen Spittal 1b! Irschen kann nicht vorne anschließen

Details Sonntag, 30. April 2023 10:54

Am letzten Wochenende im April standen in der 1. Klasse A wieder viele interessante Duelle am Programm. Die Liga mit den Teams aus dem Westen Kärntens hat immer wieder einiges zu bieten. So auch an diesem Samstag, als der ASKÖ Irschen auf heimischen Rasen auf den SV Spittal/Drau 1b traf. Die Drautaler, welche mit einem Sieg wieder ins Spitzenfeld der Liga anschließen hätten können, mussten diesmal aber eine Niederlage einstecken. Die Gäste aus Spittal erzielten einen Treffer mehr und gewannen die Partie mit 3:2.

Zweimalige Führung für die Gäste

Der ASKÖ Irschen gehört in dieser Saison zu den Topteams der Liga mit 34 Punkten nach 19 Spielen stehen die Drautaler Ende April unter den besten fünf. Am Samstag um 16:30 hieß dann das Duell vor 160 Zuseher Irschen gegen Spittal 1b. Dieses startete gleich gut, wenn man zu den Gästen hielt, den schon nach sechs Spielminuten konnten sie das erste Mal netzen. Moritz Zojer verwandelte zum frühen 0:1. Irschen ließ das aber nicht spurlos an sich vorübergehen und schlug bald zurück. In Minute 18 verwertete Lukas Huber einen Strafstoß zum Ausgleich. Vor der Pause war es aber nochmal der SV Spittal 1b, der Aufschwung bekam. Tobias Revelant brachte den Gästen in der 35. Minute wieder die Führung zurück auf die Anzeigetafel. Dieses 1:2 war auch der Halbzeitstand.

Spittal holt den Auswärtssieg

Nach Wiederanpfiff dauerte es ein wenig, bis das Match wieder Fahrt aufnahm. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten, sowie zwei Verwarnungen für die Heimmannschaft war es in der 61. Minute Christian Linder für die Gastgeber, der das Match wieder egalisierte. Er konnte einen Angriff zum 2:2-Ausgleich verwerten. Zweimal ging Spittal also in Führung und zweimal gelang es dem ASKÖ Irschen, wieder zurückzukommen. Ein drittes Mal sollte dies aber nicht passieren. Zu Beginn der Schlussviertelstunde zog der Spittaler Lucas Vranjes zum 2:3 aus heimischer Sicht ab und dieses Tor sollte dann auch das letzte an diesem Nachmittag sein. Schlussendlich stand nach 90 Minuten also ein 2:3 auf der Anzeigetafel. Nach 19 Spielen fehlen dem ASKÖ Irschen nun schon vier Punkte auf den Tabellenvierten Seeboden. Bis zur Spitze sind es ganze acht Zähler. Mit einem Sieg in dieser Partie hätte man an die Top vier anschließen können. Der SV Spittal 1b steht mit einem Spiel mehr mit 30 Zählern auf dem siebten Rang und somit nur knapp hinter den Drautalern.

Wolfgang Oswald, Trainer SV Spittal 1b:

„Spielerisch haben wir wirklich überzeugt. Wir haben gute Chancen herausgespielt und hätten locker noch ein paar Tore machen können. Die Gegentore waren hingegen fragwürdig. Sehr stolz können wir aber drüber sein, dass wir Irschen die erste Heimniederlage beschert haben. In den nächsten Spielen sind unsere Ziele nun einerseits viele U17-Spieler in Hinblick auf die nächste Saison an die Mannschaft heranzuführen und andererseits weder nach oben angreifen noch nach unten in der Tabelle fallen.“

Nächste Woche muss der SV Spittal/Drau 1b ein Heimspiel gegen den Aufsteiger, die TSU Ainet, bestreiten. Der ASKÖ Irschen hat am Feiertag noch ein Nachtragspiel, welches gleichzeitig ein Derby gegen den ASKÖ Dellach ist, vor sich. Danach geht die Reise nächsten Samstag nach Oberlienz.

