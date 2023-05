Big Points für Lurnfeld! Erfolg im Spitzenspiel gegen Sillian

Details Montag, 08. Mai 2023 11:21

An diesem Sonntag stand in der 1. Klasse A ein wahrer Kracher am Spielplan. Der Tabellenführer gegen den ersten Verfolger – genauer gesagt der FC Lurnfeld gegen den FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels. Für Lurnfeld ging es um vieles, denn ein Sieg gegen die Osttiroler würde sie um ganze sechs Punkte im Titelkampf distanzieren. Ein Sieg von Sillian würde hingegen eine noch spannendere Schlussphase der Saison bedeuten. Am Ende war hatte aber doch der FC Lurnfeld die Nase vorn. Der Verein aus Möllbrücke setzte sich mit 2:1 durch.

Ereignisreicher erster Durchgang

Es herrschten perfekte Bedingungen am Sportplatz von Möllbrücke, als die Partie am Sonntag um 11 Uhr von Schiedsrichter Mathias Bodner angepfiffen wurde. Das Wetter war angenehm und es hatten ungefähr 300 Zuseher auf den Rängen Platz genommen, die sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen lassen wollten. Und schon in Minute 14 gab es das erste Mal Action. Lurnfelds Goalgetter Daniel Urbas lief aufs Tor der Osttiroler zu, doch Gabriel Mayr hatte was dagegen, konnte ihn aber nur durch ein Foul stoppen. Logische Folge: Rote Karte für den Verteidiger von Sillian. Die Osttiroler fortan also nur mehr zu zehnt. Die numerische Überlegenheit spielte Lurnfeld dann das erste Mal in Minute 34 in die Karten, als Daniel Urbas einen gut gespielten Ball zum 1:0 verwertete. Doch Sillian ließ sich nicht dadurch verunsichern – im Gegenteil, keine Minute später stand es schon 1:1, als Luca Ruggenthaler nach einer Ecke zum Ausgleich netzte. Dieses 1:1 war sogleich auch der Pausenstand.

Entscheidender Treffer für Lurnfeld

Nach einer sehr unterhaltsamen ersten Hälfte mit zwei Toren und einer roten Karte, wurde es zu Beginn von Durchgang zwei ein wenig ruhiger. Die Gäste schafften es trotz der Tatsache, dass sie nur zu zehnt waren sehr gut, die Lurnfelder in Schach zu halten. Die Gastgeber versuchten immer öfter, den entscheidenden Treffer zu erzielen, was bis zur Schlussphase aber nicht. Dann war es wieder ein Foul, welches einen großen Einfluss auf das Spiel hatte. Lurnfeld bekam einen Elfer zugesprochen und Daniel Urbas ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Er verwandelte trocken und durfte sich über einen Doppelpack freuen. Nach einigen weniger erfolgreichen Vorstößen beider Teams in den letzten Minuten, griff der Schiedsrichter schlussendlich zur Pfeife und beendete das Spiel. Lurnfeld holt also Big Points im Titelrennen und steht weiterhin auf Rang eins. Durch Siege der anderen Mannschaften stürzt der FC Sillian auf Platz vier ab. Weiterhin ist aber immer noch alles drinnen.

Arnold Freissegger, Trainer FC Lurnfeld:

„Es war das erwartet schwere Spiel für uns, in welchem Sillian trotz der frühen roten Karte immer wieder gut dagegenhielt. In Hälfte eins waren sie sogar fast ein bisschen besser. Schlussendlich war aber die Routine ausschlaggebend und der Sieg war trotzdem verdient für uns. In solchen Spielen zählt das nackte Ergebnis. Weiterhin wollen wir die Spiele mit voller Energie bestreiten, denn die Konkurrenz schläft nicht.“

Dieser Ambition will der FC Lurnfeld auch nächste Woche wieder nachgehen und gegen den SV Egg auf eine volle Punkteausbeute gehen. Der FC Sillian fordert in einem Heimspiel zur gleichen Zeit den ASKÖ Dellach/Drau.

